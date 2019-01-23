МЕРТ запропонувало Порошенку ветувати закон про продовження земельного мораторію

За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України щороку на додаткових 0,6-1,6 відсоткових пунктів

Мінекономрозвитку пропонує президенту України застосувати право вето щодо Закону України №2666-VIII, яким продовжується заборона продажу сільськогосподарських земель до 1 січня 2020 року.

23 січня відповідний висновок Мінекономрозвитку підписав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, повідомляється на сайті міністерства.

МЕРТ посилається на статтю 41 Конституції та рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона продажу або будь-якого іншого способу відчуження земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України щороку на додаткових 0,6-1,6 відсоткових пунктів та дозволило б залучати близько 1,5 млрд доларів додаткових інвестицій на рік, надати поштовх до розвитку сільськогосподарського та фінансового секторів та сільської місцевості", - йдеться у повідомленні МЕРТ.

"З іншого боку, відсутність ринку землі погіршує добробут 6,9 млн українців-власників земельних паїв. В умовах послабленої конкуренції через відсутність ринку землі, власники отримують за оренду ділянок плату, яка занижена в 5 разів: 50 доларів за га на рік замість 250 доларів за га - як у Болгарії чи Польщі", - зазначили у міністерстві.

МЕРТ вказує на те, що відсутність ринку землі спонукає фермерів інвестувати в вирощування переважно однолітніх культур - соняшник або рапс, які найбільше виснажують землю. Тільки з 2004 року по 2012 рік Україна втратила до 43 тис. га площ багаторічних культур. За розрахунками Світового банку, інвестуючи в однолітні культури замість багаторічних, фермер щороку втрачає близько 1 тис. доларів доданої вартості з кожного га.

За оцінками Центру економічної стратегії, місцеві громади та державний бюджет щороку недоотримують близько 2,8 млрд грн податкових надходжень через відсутність легального оформлення угод з фактичного продажу земельних ділянок.

Нагадаємо, що Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.