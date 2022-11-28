Мертва зона - російські окупанти знищили історичний центр Маріуполя

Там не менш як 20 літніх людей. Напередодні зими просто кинуті вмирати серед спогадів про мир, війну, блокаду та окупацію. Без шансу на виживання

Природний та історичний центр тимчасово окупованого російськими військовими міста Маріуполь Донецької області, перетворився на справжню мертву зону, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він додав, що площу, майже у 5,5 км по периметру, знищено вщент: вул. Архипа Куїнджі, вул. Архітектора Нільсена, бул. Шевченка. Наче окремо було обрано для того руйнування, аби стерти українську історичну ідентичність міста.

Андрющенко уточнив, що серед цих руїн досі мешкають люди — без води, електрики, тепла, ремонтів та вікон. Забуті окупаційною владою, там залишаються щонайменше 10 сімей.

Радник мера додав: "Там не менш як 20 літніх людей. Напередодні зими просто кинуті вмирати серед спогадів про мир, війну, блокаду та окупацію. Без шансу на виживання".