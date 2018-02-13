Меру Одеси Труханову і ще 4 чиновникам оголошено підозру у справі про продаж заводу "Краян"

Оскільки всі підозрювані перебувають за кордоном, повідомлення їм надіслали за місцем проживання і роботи

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Їх підозрюють у розкраданні великої суми грошових коштів.

Окрім Труханова, оголошено про підозру заступнику мера Павлу Вугельману, директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору, голові комісії міськради з питань комунальної власності Василю Шкрябаю, а також ще одному чиновникові мерії, ім'я якого не названо, - повідомилляє LB.ua з посиланням на джерело в НАБУ.

Усі підозрювані перебувають за кордоном. Повідомлення про підозру їм надіслали за місцем проживання та за місцем роботи.

За даними прес-служби Одеської міськради, Труханов перебуває у відрядженні в Празі, де він проведе переговори з чиновниками Міністерства промисловості та торгівлі Чехії.

Нагадаємо, в Одесі створили Telegram-бота на заміну міського голови Геннадія Труханова, який другий місяць не повертається з відпустки.

Минулого тижня Труханов, який півтора місяці не з'являвся на роботі, знову взяв відпустку.

Спочатку Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був перебувати до 28 січня.

Така поведінка Труханова може бути пов'язано з розслідуванням Національного антикорупційного бюро у "справі "Краяну".

Нагадаємо, йдеться про будівлю в складі цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", який на початку 2016 року було продано за 4 млн грн, а у вересні того самого року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.

Цю справу детективи НАБУ почали розслідувати в листопаді 2016 року. У грудні 2016 року бюро ініціювало арешт рахунків ТОВ. У середині січня НАБУ повідомило про підозру депутатові Одеської облради Олегу Бабенку через спробу дати хабар 500 тис. доларів за зняття арешту з рахунків. Затримати депутата не вдалося, він утік.

У рамках розслідування афери НАБУ проводило обшуки в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова та у нього вдома.

Геннадій Труханов займає пост мера Одеси з 2014 року. За цей час він встиг стати фігурантом скандалу.

У 2016 році з'явилася інформація, що Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями. Ці дані перевіряла Служба безпеки України. Сам Труханов заперечував цей факт.