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Меру одного з міст Донеччини повідомили про підозру через декларування недостовірної інформації

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про мера Лимана Петра Цімідана
Меру одного з міст Донецької області прокурор вручив повідомлення про підозру у кримінальному порушенні через декларування недостовірної інформації.
Меру одного з міст Донеччини повідомили про підозру через декларування недостовірної інформації Фото: don.gp.gov.ua

Повідомляється, що прокурор Донецької області Євген Бондаренко особисто вручив міському голові одного з міст Донеччини повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), повідомляє прес-служба прокуратури.

За даними прокуратури, посадовець не вніс до своєї е-декларації дані про всю нерухомість, транспорт, отримані доходи та фінансові зобов’язання.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводять слідчі Національної поліції під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури. Прокурор Донеччини Євген Бондаренко – старший групи процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні.

Тим часом видання "Новини Донбасу", посилаючись на джерела в прокуратурі, повідомляють, що підозру вручили меру Лимана Петру Цімідану і пропонують переглянути його декларацію.

Нагадаємо, що Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) викликає голову фракції "Радикальної партії" у Верховній Раді Олега Ляшка для дачі пояснень про можливе поєднання депутатства з управлінням компанією.

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26 06 2017 19:15
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