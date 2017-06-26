Меру одного з міст Донеччини повідомили про підозру через декларування недостовірної інформації
Повідомляється, що прокурор Донецької області Євген Бондаренко особисто вручив міському голові одного з міст Донеччини повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), повідомляє прес-служба прокуратури.
За даними прокуратури, посадовець не вніс до своєї е-декларації дані про всю нерухомість, транспорт, отримані доходи та фінансові зобов’язання.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводять слідчі Національної поліції під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури. Прокурор Донеччини Євген Бондаренко – старший групи процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні.
Тим часом видання "Новини Донбасу", посилаючись на джерела в прокуратурі, повідомляють, що підозру вручили меру Лимана Петру Цімідану і пропонують переглянути його декларацію.
Нагадаємо, що Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) викликає голову фракції "Радикальної партії" у Верховній Раді Олега Ляшка для дачі пояснень про можливе поєднання депутатства з управлінням компанією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа