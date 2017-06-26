Меру одного з міст Донеччини повідомили про підозру через декларування недостовірної інформації

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про мера Лимана Петра Цімідана

Меру одного з міст Донецької області прокурор вручив повідомлення про підозру у кримінальному порушенні через декларування недостовірної інформації.

Повідомляється, що прокурор Донецької області Євген Бондаренко особисто вручив міському голові одного з міст Донеччини повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), повідомляє прес-служба прокуратури.

За даними прокуратури, посадовець не вніс до своєї е-декларації дані про всю нерухомість, транспорт, отримані доходи та фінансові зобов’язання.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводять слідчі Національної поліції під процесуальним керівництвом Слов’янської місцевої прокуратури. Прокурор Донеччини Євген Бондаренко – старший групи процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні.

Тим часом видання "Новини Донбасу", посилаючись на джерела в прокуратурі, повідомляють, що підозру вручили меру Лимана Петру Цімідану і пропонують переглянути його декларацію.

Нагадаємо, що Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) викликає голову фракції "Радикальної партії" у Верховній Раді Олега Ляшка для дачі пояснень про можливе поєднання депутатства з управлінням компанією.