Меру польського Ольштина виділили охорону через інтернет-погрози

Мер північно-західного польського міста Ольштин Пьотр Гжимович забезпечений охороною.

"Найближчим часом мене охоронятимуть правоохоронці – в ситуаціях, коли вважатимуть, що це необхідно", - заявив Гжимович, повідомляє Onet.

Поліція надала меру Ольштина охорону через те, що вважає погрози в його бік у Інтернеті від 24-річного чоловіка цілком реалістичними. Поліцейські вже супроводжували Гжеговича під час маршу пам'яті вбитого мера Гданська Павла Адамовича, що відбувся в понеділок.

Особу, яка погрожувала Гжеговичу правоохоронці вже затримали. Той хвалив вбивцю Адамовича й заявляв, що "наступним буде Гжимович".

Нагадаємо, 13 січня мера польського Гданська Павла Адамовича поранили ножем. Його у важкому стані відправили у лікарню. На Адамовича напав невідомий чоловік, який під час благодійного концерту вибіг на сцену та кілька разів вдарив ножем мера. Павло Адамович помер у лікарні.