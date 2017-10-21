Мешканець Донеччини знайшов гранатомет і тримав його на кухні "про всяк випадок"
Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції в Донецькій області.
"Нещодавно до Бахмутського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець села Трипілля зберігає вдома боєприпаси. У ході санкціонованого обшуку на кухні правоохоронці виявили та вилучили гранатомет РПГ-22", – розповіли в поліції.
Власник помешкання на початку жовтня знайшов небезпечний предмет в лісопосадці, а замість того, щоб повідомити про це до поліції, приніс його до дому "про всяк випадок".
Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, в один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.
У Шевченківському районі Харкова з гранатомета обстріляли недобудову офісного центру.
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили в Києві схованку з протитанковими гранатометами.
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