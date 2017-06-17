Мешканець Лондона потрапив до в'язниці за публікацію у Facebook фото мертвої людини
Про це повідомляє Independent.
Чоловіка затримали 14 червня за публікацію фотографій однієї з жертв пожежі в лондонській багатоповерхівці. Заради того, щоб зробити знімок, він відкрив мішок для перевезення трупів, в якому були людські рештки.
Тіло людини, що потрапила на фото Мвайкамбо, ще не впізнане, однак один зі співрозмовників BBC повідомив, що це тіло його брата Мухаммеда.
Автор знімків стверджував, що тіло лежало біля його будинку дві години, а поруч не було співробітників поліції, і сам він мав намір лише допомогти впізнати загиблого.
Як повідомляє The Sun, в якості покарання чоловік проведе у в'язниці три місяці, а також заплатить штраф. Cуд взяв до уваги, що Мвайкамбо напоїв чаєм пожежних, які гасили будинок.
Нагадаємо, поліція не виключає, що 58 зниклих безвісти під час пожежі у багатоповерхівці Grenfell Tower в Лондоні, загинули.
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