Мешканець Волновахи намагався поштою переслати бойові гранати до Білої Церкви
Як повідомили у Волноваському відділі поліції, правоохоронці, забезпечуючи правопорядок в одному з відділень пошти по вулиці Донецькій, звернули увагу на чоловіка, який незрозуміло поводився та нервував.
Поліцейські перевірили його документи, після чого оглянули пакунок, який він відправляв до Білої Церкви. У коробці з-під посуду були гранати Ф-1 та РГД-5 і запали до них.
"38-річний місцевий мешканець пояснив, що місяць тому до нього підійшли невідомі та запропонували заробити грошей. Чоловіку віддали пакунок та попросили через деякий час відправити на вказану адресу, за що він отримав 300 грн. На щастя, трагедії не трапилося і правоохоронці вчасно вилучили вибухонебезпечні предмети. У відношенні правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України", – зазначили в поліції.
Фото: volnovaha-police.dn.ua
Нагадаємо, у квартирі рівнянина поліцейські виявили велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
У мешканця Здолбунівського району Рівненської області правоохоронці вилучили кілограми вибухівки, гранати, детонатори і патрони.
На Трухановому острові в Києві з води виловили гранати, шашки і патрони.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?