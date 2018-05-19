Мешканець Волновахи намагався поштою переслати бойові гранати до Білої Церкви

У Волновасі Донецької області правоохоронці виявили місцевого мешканця, який намагався поштою надіслати в місто Біла Церква Київської області гранати Ф-1 та РГД-5 і запали до них.

Як повідомили у Волноваському відділі поліції, правоохоронці, забезпечуючи правопорядок в одному з відділень пошти по вулиці Донецькій, звернули увагу на чоловіка, який незрозуміло поводився та нервував.

Поліцейські перевірили його документи, після чого оглянули пакунок, який він відправляв до Білої Церкви. У коробці з-під посуду були гранати Ф-1 та РГД-5 і запали до них.

"38-річний місцевий мешканець пояснив, що місяць тому до нього підійшли невідомі та запропонували заробити грошей. Чоловіку віддали пакунок та попросили через деякий час відправити на вказану адресу, за що він отримав 300 грн. На щастя, трагедії не трапилося і правоохоронці вчасно вилучили вибухонебезпечні предмети. У відношенні правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України", – зазначили в поліції.



Фото: volnovaha-police.dn.ua

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