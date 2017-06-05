Мешканець Зайцевого отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків

Внаслідок обстрілу з боку бойовиків в смт Зайцеве Донецької області дістав поранення 55-річний місцевий житель.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, у суботу о 14.15 до поліції Бахмута надійшло повідомлення від лікарів, що під час нічного обстрілу постраждав мирний житель.

Поліцейські встановили, що в п'ятницю о 22.00 чоловік, перебуваючи у себе вдома по вул. Маресьєва, почув вибух та отримав перше поранення у лопатку. Потім вирішив вибігти на подвір’я, в результаті чого отримав друге осколкове поранення в груди.

Постраждалий самостійно дістався лікарні, де медики надали йому допомогу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.