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Мешканець Зайцевого отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків

Постраждалий з двома пораненнями самостійно дістався лікарні
Внаслідок обстрілу з боку бойовиків в смт Зайцеве Донецької області дістав поранення 55-річний місцевий житель.
Мешканець Зайцевого отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків Фото: ua.112.ua

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, у суботу о 14.15 до поліції Бахмута надійшло повідомлення від лікарів, що під час нічного обстрілу постраждав мирний житель.

Поліцейські встановили, що в п'ятницю о 22.00 чоловік, перебуваючи у себе вдома по вул. Маресьєва, почув вибух та отримав перше поранення у лопатку. Потім вирішив вибігти на подвір’я, в результаті чого отримав друге осколкове поранення в груди.

Постраждалий самостійно дістався лікарні, де медики надали йому допомогу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.

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06 05 2017 21:20
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