Мешканка Вінницької області здала в оренду двох синів

32-річна жінка отримала гроші за малолітніх дітей віком 2 та 6 років

Мешканка Вінницької області за 15 тисяч гривень погодилась здати двох своїх дітей в оренду для жебракування на території сусідньої Хмельницької області.

Її затримали 10 серпня під час отримання нею частини зазначених коштів, повідомляє Національна поліція.

"Зловмисниця сама родом із Вінницької області. Віднедавна проживала у Хмельницькому разом з дітьми та співмешканцем", – зазначає поліція.

"Жінка вирішила підзаробити на своїх дітях і на певний час здати їх в оренду для жебракування в сусідній області за 15 тисяч гривень", – повідомляє відомство.

Затримали матір під час отримання нею частини коштів у розмірі 5 тисяч гривень.

"Зловмисниця написала розписку про те, що добровільно передає дітей і жодних претензій не має. Самим хлопчикам вона сказала, що діти їдуть у літній табір", – йдеться в повідомленні.

Дітей забрали на обстеження до лікарні. Їм нічого не загрожує.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Тривають першочергові слідчі дії.Вирішують питання про оголошення фігурантці підозри та обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, згідно зі звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності, кожна третя жертва торгівлі людьми у світі – дитина.

Додамо, упродовж першого півріччя 2018 року українська поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.

Глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що в Україні переселенці частіше від інших українців стають жертвами торгівлі людьми.