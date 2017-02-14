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Мешканці Авдіївки можуть залишитися без тепла через блокаду залізниці

Припинення поставок вугілля на Зуївську ТЕС означає її зупинку
Авдіївка, яка нещодавно зазнала обстрілу і залишилася без тепла через знеструмлення Авдіївського коксохіму (АКХЗ), може знову замерзнути.
Мешканці Авдіївки можуть залишитися без тепла через блокаду залізниці Фото: РБК

"Не знаю, скільки страждань випало на долю цих людей, але, боюся, скоро мені доведеться їм повідомити, що вони залишаться без роботи і навіть без тепла в будинках, незважаючи на всі зусилля, які ми докладаємо, щоб врятувати місто і наш завод. Чесно кажучи, руки опускаються, коли розумієш, що загроза цього разу не зовнішня, а внутрішня", - заявив директор АКХЗ Муса Магомедов, пише РБК-Україна.

Директор АКХЗ вказав, що причиною зниження виробництва на очолюваному ним підприємстві стане зупинка Зуївської ТЕС, яка розташована на непідконтрольній території, але зареєстрована в Україні. Ця електростанція може використовувати тільки вугілля, видобуте в шахтах Павлограда та Добропілля (марка "Г"), тобто необхідне його постачання залізницею через лінію розмежування.

"Як ви знаєте, залізниця заблокована "активістами", і вони фактично завдають Авдіївці удар у спину. Припинення поставок вугілля на Зуївську ТЕС означає її зупинку, місто та околиці залишаться без електро- і теплоенергії, далі піде різке зниження виробництва на АКХЗ, де зайняті чотири тисячі співробітників", - повідомив Магомедов.

Також, за його словами, під удар через блокаду активістами залізниці на Донбасі потраплять металургійні комбінати - одержувачі коксу АКХЗ.

"Під удар потрапить ММК імені Ілліча - це ще 18 тисяч українців. До речі, і ММК імені Ілліча, і "Азовсталь" уже знизили виробництво через блокаду на 10%, щоб розтягнути наявні запаси сировини. І це тільки початок. Не за горами падіння виробництва і на "Запоріжсталі". Я хочу від імені всіх людей, зайнятих на виробництвах, і їхніх сімей передати великий "привіт" блокувальникам залізниці. Я не знаю, яку мету ви, хлопці, переслідуєте, але результати вашої активності за ефектом можна порівняти з обстрілом", - заявив Магомедов.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

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14 02 2017 14:16
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