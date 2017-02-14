Мешканці Авдіївки можуть залишитися без тепла через блокаду залізниці

Авдіївка, яка нещодавно зазнала обстрілу і залишилася без тепла через знеструмлення Авдіївського коксохіму (АКХЗ), може знову замерзнути.

"Не знаю, скільки страждань випало на долю цих людей, але, боюся, скоро мені доведеться їм повідомити, що вони залишаться без роботи і навіть без тепла в будинках, незважаючи на всі зусилля, які ми докладаємо, щоб врятувати місто і наш завод. Чесно кажучи, руки опускаються, коли розумієш, що загроза цього разу не зовнішня, а внутрішня", - заявив директор АКХЗ Муса Магомедов, пише РБК-Україна.

Директор АКХЗ вказав, що причиною зниження виробництва на очолюваному ним підприємстві стане зупинка Зуївської ТЕС, яка розташована на непідконтрольній території, але зареєстрована в Україні. Ця електростанція може використовувати тільки вугілля, видобуте в шахтах Павлограда та Добропілля (марка "Г"), тобто необхідне його постачання залізницею через лінію розмежування.

"Як ви знаєте, залізниця заблокована "активістами", і вони фактично завдають Авдіївці удар у спину. Припинення поставок вугілля на Зуївську ТЕС означає її зупинку, місто та околиці залишаться без електро- і теплоенергії, далі піде різке зниження виробництва на АКХЗ, де зайняті чотири тисячі співробітників", - повідомив Магомедов.

Також, за його словами, під удар через блокаду активістами залізниці на Донбасі потраплять металургійні комбінати - одержувачі коксу АКХЗ.

"Під удар потрапить ММК імені Ілліча - це ще 18 тисяч українців. До речі, і ММК імені Ілліча, і "Азовсталь" уже знизили виробництво через блокаду на 10%, щоб розтягнути наявні запаси сировини. І це тільки початок. Не за горами падіння виробництва і на "Запоріжсталі". Я хочу від імені всіх людей, зайнятих на виробництвах, і їхніх сімей передати великий "привіт" блокувальникам залізниці. Я не знаю, яку мету ви, хлопці, переслідуєте, але результати вашої активності за ефектом можна порівняти з обстрілом", - заявив Магомедов.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.