Мешканці Києва можуть отримати платіжки за липень з неправильними нарахуваннями

Нарахування за послуги водопостачання та водовідведення у деяких платіжних повідомленнях за липень можуть не відповідати фактичним обсягам споживання

У деяких платіжних повідомленнях за липень нарахування за послуги водопостачання та водовідведення можуть не відповідати фактичним обсягам споживання.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на ПАТ "АК "Київводоканал".

"Це може бути спричинено системним збоєм у деяких банківських установах під час внесення даних показань лічильників. У випадку невідповідності необхідно звернутись до будь-якого з 9 районних центрів КК "Центр комунального сервісу", які приймають споживачів, незалежно від місця проживання", – йдеться в повідомленні.

Для корегування даних необхідно мати платіжки за період, відколи, на вашу думку, відбувся збій нарахувань, підтвердження про оплату послуг холодного водопостачання та водовідведення, актуальні показання лічильника.

Отримати консультацію та вирішити питання з нарахуванням також можна у центрах обслуговування "Київводоканалу".

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон №2119-VIII про обов'язкові лічильники на будинки і парадні.

ПАТ "АК "Київводоканал" нагадує, що для отримання субсидій необхідно було розрахуватися з боргами або укласти договір реструктуризації до 15 серпня.