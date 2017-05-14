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Мешканці Москви вийшли на мітинг проти знесення п'ятиповерхівок, – ФОТО

Люди вимагали зупинити програму реновації столичного житла, виголошували гасла про відставку мера міста
14 травня на проспекті Сахарова в Москві відбувся мітинг проти знесення п'ятиповерхівок.
Мешканці Москви вийшли на мітинг проти знесення п Фото: meduza.io

У мітингу взяли участь від 8 тис. (дані ГУ МВС по Москві) до 20 тис. (дані громадської організації "Білий лічильник") людей, повідомляє видання "Медуза".

Люди вимагали зупинити програму реновації столичного житла. Звучали гасла про відставку мера міста Сергія Собяніна.


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io


Фото: meduza.io

Нагадаємо, в центрі Москви 6 травня пройшов мітинг опозиції під гаслом "За Росію проти свавілля і репресій".

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14 05 2017 20:00
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