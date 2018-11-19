Мешканці Сміли на знак протесту перекрили трасу через місто
Люди вимагають підписання договору між КП "Смілакомунтеплоенерго" і "Нафтогазом" про списання боргу, який виник під час діяльності попереднього підприємства. Про це повідомив місцевий житель Максим Няньченко, пише "Громадське".
На питання, де і коли відбуватиметься акція у Смілі, Няньченко відповів: "Вона проходить зараз, люди перекрили дорогу на двох виїздах з міста. Акція триває з обіду".
За його словами, в місті вже увімкнули опалення і газ подається у всі котельні. Однак мешканці протестують проти перекладення боргу колишнього підприємства "Сміланергоінвест" на новоутворене – "Смілакомунтеплоенерго". На думку жителів, борг попереднього підприємства виник через розкрадання коштів.
"(Протестують, – ред.) через те що, між "Смілакомунтеплоенерго" та "Нафотогазом" не укладений договір… Зараз ці борги намагаються повісити на містян, щоб вони платили. "Нафтогаз" не хоче підписувати договір", – сказав Няньченко.
"Борги зараз хочуть повістити на наовостворене підприємство, а вони потім впадуть на плечі містян. Люди обурені цим", – додав смілянин.
За його словами, організатори акції заявили, що демонстрація буде безстроковою – доки не підпишуть договори.
Фото: facebook.com | Ілля Слободяник
Фото: facebook.com | Ілля Слободяник
Нагадаємо, на Одещині місцеві жителі перекрили трасу через відсутність опалення.
У Києві мешканці перекрили вулицю через відсутність опалення.
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