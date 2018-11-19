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Мешканці Сміли на знак протесту перекрили трасу через місто

Організатори акції заявили, що демонстрація буде безстроковою
Мешканці Сміли на Черкащині влаштували акцію протесту, перекривши магістральну трасу, яка проходить через місто.
Мешканці Сміли на знак протесту перекрили трасу через місто Фото: facebook.com | Ілля Слободяник

Люди вимагають підписання договору між КП "Смілакомунтеплоенерго" і "Нафтогазом" про списання боргу, який виник під час діяльності попереднього підприємства. Про це повідомив місцевий житель Максим Няньченко, пише "Громадське".

На питання, де і коли відбуватиметься акція у Смілі, Няньченко відповів: "Вона проходить зараз, люди перекрили дорогу на двох виїздах з міста. Акція триває з обіду".

За його словами, в місті вже увімкнули опалення і газ подається у всі котельні. Однак мешканці протестують проти перекладення боргу колишнього підприємства "Сміланергоінвест" на новоутворене – "Смілакомунтеплоенерго". На думку жителів, борг попереднього підприємства виник через розкрадання коштів.

"(Протестують, – ред.) через те що, між "Смілакомунтеплоенерго" та "Нафотогазом" не укладений договір… Зараз ці борги намагаються повісити на містян, щоб вони платили. "Нафтогаз" не хоче підписувати договір", – сказав Няньченко.

"Борги зараз хочуть повістити на наовостворене підприємство, а вони потім впадуть на плечі містян. Люди обурені цим", – додав смілянин.

За його словами, організатори акції заявили, що демонстрація буде безстроковою – доки не підпишуть договори.


Фото: facebook.com | Ілля Слободяник


Фото: facebook.com | Ілля Слободяник

Нагадаємо, на Одещині місцеві жителі перекрили трасу через відсутність опалення.

У Києві мешканці перекрили вулицю через відсутність опалення.

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19 11 2018 21:56
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