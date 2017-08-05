Мешканці Таїланду більше не побачать свого короля в майці на Facebook
Про це повідомляє видання VICE News.
У липні 2016 року інтернет підірвали фото 63-річного принца, який вийшов з літака в аеропорту Мюнхена в коротенькому топіку, що оголив численні татуювання, у звисаючих джинсах низької посадки, сандалях на босу ногу і з білим пуделем в руках.
Фото: youtube.com
Відео в соцмережах заблокували не тому, що воно непристойне чи порушує принципи Facebook, а тому, що уряд Таїланду вважає його "образливим" для короля і таким, що "порушує закони країни", які забороняють критику монархії.
Фото: youtube.com
"Якщо уряди країн впевнені у тому, що щось в інтернеті порушує їхні закони, вони можуть зв'язатися з такими компаніями, як Facebook, і попросити нас обмежити доступ до цього контенту", – зазначили у Facebook.
У листопаді 2016 року Національна законодавча асамблея (парламент) Таїланду запросила Маха Вачиралонгкона (Maha Vajiralongkorn), єдиного сина покійного короля країни Пхуміпона Адульядета, вступити на престол.
Нагадаємо, громадянин Таїланду під час прямого ефіру на Facebook вбив власну дочку і покінчив життя самогубством.
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