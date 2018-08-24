CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВнаслідок бойових дій місто Торецьк Донецької області залишилося без водопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мешканці Торецька залишилися без води через обстріл Горлівської фільтрувальної станції
О 20:00 подачу води абонентам припинили
Фото: vchasno.com
Пошкоджена лінія електропостачання Горлівської фільтрувальної станції №2, повідомив заступник голови Військово-цивільної адміністрації міста Торецька Сергій Винник.
"Вода в місто Торецьк не надходить. О 20:00 буде припинено подачу води абонентам. При надходженні додаткової інформації буду інформувати", – зазначив Винник.
Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, від сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували 18 випадків порушення перемир'я сепаратистами в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, двоє були поранені.
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24 08 2018 23:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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