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Мешканці Торецька залишилися без води через обстріл Горлівської фільтрувальної станції

О 20:00 подачу води абонентам припинили
Внаслідок бойових дій місто Торецьк Донецької області залишилося без водопостачання.
Мешканці Торецька залишилися без води через обстріл Горлівської фільтрувальної станції Фото: vchasno.com

Пошкоджена лінія електропостачання Горлівської фільтрувальної станції №2, повідомив заступник голови Військово-цивільної адміністрації міста Торецька Сергій Винник.

"Вода в місто Торецьк не надходить. О 20:00 буде припинено подачу води абонентам. При надходженні додаткової інформації буду інформувати", – зазначив Винник.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, від сьомої ранку до 18:00 Об'єднані сили зафіксували 18 випадків порушення перемир'я сепаратистами в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, двоє були поранені.

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24 08 2018 23:21
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