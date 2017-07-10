Мешканці України зможуть побачити метеорний дощ
Як повідомляє Sciencealert, найкраще метеоритний дощ буде видно в північній півкулі, тобто і в Україні.
Жовтневий зорепад – це так званий метеорний потік Драконіди. Щороку з 6 по 10 жовтня Земля проходить через скупчення пилу та сміття, залишені кометою Джакобіні-Циннера. Зазвичай метеорів буває не більше кількох десятків на годину, але бувають й винятки.
Найбільшу кількість метеорів Драконіди (до 10 тис. на годину і більше) астрономи спостерігали у 1933 і 1946 роках. Менш вражаючі зорепади, коли на Землю падали сотні метеоритів, спостерігалися в 1952, 1985 і 1998 роках.
Піки активності метеорного потоку пов'язані з наближенням материнської комети до перигелію – найближчої до Сонця точки. Світило "розтоплює" комету, вивільняючи газ і пил.
Нагадаємо, 5 вересня о 22:11 камери відеоспостереження на будівлі в канадському місті Келоуна зафіксували падіння метеориту.
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