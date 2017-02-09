Мешканців іспанського Мадрида просять не виходити на вулиці через токсичний дим

Служби екстреної допомоги Мадрида попросили жителів південної частини міста не залишати свої будинки через токсичні хмари з диму.

Про це повідомляє АР.

"Іспанські служби екстреної допомоги попередили жителів південного Мадрида не залишати свої будинки, щоб уникнути токсичної хмари", – йдеться в повідомленні.

Повідомлення стосується жителів наступних трьох муніципалітетів Мадрида: Гуманес, Гріньон і Моралеха-де-Енмедіо.

Аварійні служби закликали мешканців залишатись вдома задля безпеки.

Причиною розповсюдження диму стала пожежа на промисловій будівлі в сусідньому районі – Фуенлабраді.

Найближчі готелі та промислові будівлі навколо складу були евакуйовані. Одного чоловіка доставели в лікарню з опіками.

Як стало відомо ЗМІ, на заводі зайнялись склади з близько 40 тоннами магнію та алюмінію. Наразі повідомлень про постраждалих від токсичного диму немає.

Нагадаємо, в деяких місцях масово скупчення автомобілів у Києві рівень забруднення повітря перевищує допустиму норму у кілька разів.