Мешканців іспанського Мадрида просять не виходити на вулиці через токсичний дим
Про це повідомляє АР.
"Іспанські служби екстреної допомоги попередили жителів південного Мадрида не залишати свої будинки, щоб уникнути токсичної хмари", – йдеться в повідомленні.
Повідомлення стосується жителів наступних трьох муніципалітетів Мадрида: Гуманес, Гріньон і Моралеха-де-Енмедіо.
Аварійні служби закликали мешканців залишатись вдома задля безпеки.
Причиною розповсюдження диму стала пожежа на промисловій будівлі в сусідньому районі – Фуенлабраді.
Найближчі готелі та промислові будівлі навколо складу були евакуйовані. Одного чоловіка доставели в лікарню з опіками.
Як стало відомо ЗМІ, на заводі зайнялись склади з близько 40 тоннами магнію та алюмінію. Наразі повідомлень про постраждалих від токсичного диму немає.
Нагадаємо, в деяких місцях масово скупчення автомобілів у Києві рівень забруднення повітря перевищує допустиму норму у кілька разів.
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