CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШість місяців арешту отримав чоловік, який 1 березня 2017 року біля ринку "Мира" в м. Сумах у присутності сторонніх осіб наніс численні колото-різані поранення ножем бездомній собаці. Тварина померла у ветеринарній клініці через кілька годин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мешканця Сум позбавили волі на півроку за вбивство собаки
Це вже не перший насильницький злочин чоловіка
Фото: mr-donskoy.com
“4 травня 2018 року судом винесено обвинувальний вирок відносно громадянина С., який обвинувачується в жорстокому поводженні з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК України) та призначено йому покарання у вигляді арешту строком 6 (шість) місяців”, - йдеться в повідомленні порталу Судової влади України.
Вирішуючи питання про призначення покарання, суд врахував, що громадянин С. свою вину у вчиненні злочину не визнав і не розкаявся. Судом враховано також, що він є раніше судимою особою, у тому числі за умисні насильницькі злочини.
Нагадаємо, що 4 квітня 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин).
Згідно пояснювальної записки, документ спрямовано на посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування, а також нацькування тварин одна на одну, їх вбивства.
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