НОВИНИФонд допомоги дітям нападника Барселони Ліонеля Мессі дозволив гравцеві приховати мінімум 10 мільйонів євро податків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мессі ухилявся від податків прикриваючись фондом допомоги дітям - ЗМІ
За інформацією медіа, в період 2007-2015 років фонд Мессі не декларував більшу частину своїх доходів
Фото: EPA/UPG
В період 2007-2015 років організація не декларувала більшу частину своїх доходів, а також служила прикриттям для ведення бізнесу футболісту та його сім'ї, - повідомляє ABC.
Від імені нападника були створені три фонда з практично однаковими назвами, але різними реєстраційними номерами, чим забезпечували їх непрозорість.
Поки що Фонд Мессі не прокоментував ці повідомлення.
Нагадаємо, що у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, пов'язані з панамською компанією Mossack Fonseca, потрапив аргентинський футболіст Ліонель Мессі.
Нападник "Барселони" Ліонель Мессі засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків.
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26 06 2017 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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