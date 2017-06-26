Мессі ухилявся від податків прикриваючись фондом допомоги дітям - ЗМІ

За інформацією медіа, в період 2007-2015 років фонд Мессі не декларував більшу частину своїх доходів

Фонд допомоги дітям нападника Барселони Ліонеля Мессі дозволив гравцеві приховати мінімум 10 мільйонів євро податків.

В період 2007-2015 років організація не декларувала більшу частину своїх доходів, а також служила прикриттям для ведення бізнесу футболісту та його сім'ї, - повідомляє ABC.

Від імені нападника були створені три фонда з практично однаковими назвами, але різними реєстраційними номерами, чим забезпечували їх непрозорість.

Поки що Фонд Мессі не прокоментував ці повідомлення.