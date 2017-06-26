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Мессі ухилявся від податків прикриваючись фондом допомоги дітям - ЗМІ

За інформацією медіа, в період 2007-2015 років фонд Мессі не декларував більшу частину своїх доходів
Фонд допомоги дітям нападника Барселони Ліонеля Мессі дозволив гравцеві приховати мінімум 10 мільйонів євро податків.
Мессі ухилявся від податків прикриваючись фондом допомоги дітям - ЗМІ Фото: EPA/UPG

В період 2007-2015 років організація не декларувала більшу частину своїх доходів, а також служила прикриттям для ведення бізнесу футболісту та його сім'ї, - повідомляє ABC.

Від імені нападника були створені три фонда з практично однаковими назвами, але різними реєстраційними номерами, чим забезпечували їх непрозорість.

Поки що Фонд Мессі не прокоментував ці повідомлення.

Нагадаємо, що у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, пов'язані з панамською компанією Mossack Fonseca, потрапив аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків.
 

 

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26 06 2017 14:55
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