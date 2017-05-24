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Мессі засудили до майже двох років позбавлення волі за несплату податків

Ліонель Мессі отримав умовний термін
Нападник "Барселони" Ліонель Мессі засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків.
Мессі засудили до майже двох років позбавлення волі за несплату податків Фото:marca.com/

Загальна сума несплати у період з 2007 по 2009 рік склала більше чотирьох мільйонів євро, - повідомляє Marca.

Проте в Іспанії за подібні економічні злочини строк до двох років не є реальним ув'язненням, тобто аргентинець понесе дане покарання умовно.

В середині минулого року суд Барселони визнав Лео Мессі винним в несплаті податків у розмірі більш ніж 4 млн євро. Згодом аргентинець подав апеляцію до Верховного суду. Сьогодні цей орган виніс остаточну ухвалу.

Нагадаємо, що у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, пов'язані з панамською компанією Mossack Fonseca, потрапив аргентинський футболіст Ліонель Мессі.

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24 05 2017 19:57
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