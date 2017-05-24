Мессі засудили до майже двох років позбавлення волі за несплату податків

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків.

Загальна сума несплати у період з 2007 по 2009 рік склала більше чотирьох мільйонів євро, - повідомляє Marca.

Проте в Іспанії за подібні економічні злочини строк до двох років не є реальним ув'язненням, тобто аргентинець понесе дане покарання умовно.

В середині минулого року суд Барселони визнав Лео Мессі винним в несплаті податків у розмірі більш ніж 4 млн євро. Згодом аргентинець подав апеляцію до Верховного суду. Сьогодні цей орган виніс остаточну ухвалу.