НОВИНИНападник "Барселони" Ліонель Мессі засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мессі засудили до майже двох років позбавлення волі за несплату податків
Ліонель Мессі отримав умовний термін
Фото:marca.com/
Загальна сума несплати у період з 2007 по 2009 рік склала більше чотирьох мільйонів євро, - повідомляє Marca.
Проте в Іспанії за подібні економічні злочини строк до двох років не є реальним ув'язненням, тобто аргентинець понесе дане покарання умовно.
В середині минулого року суд Барселони визнав Лео Мессі винним в несплаті податків у розмірі більш ніж 4 млн євро. Згодом аргентинець подав апеляцію до Верховного суду. Сьогодні цей орган виніс остаточну ухвалу.
Нагадаємо, що у розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів про офшори, пов'язані з панамською компанією Mossack Fonseca, потрапив аргентинський футболіст Ліонель Мессі.
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