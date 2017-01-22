Мета Росії - не Донецьк або Луганськ, а вся Україна, - Порошенко
Під час урочистостей з нагоди Дня соборності України глава держави заявив, що розкидуватися територіями недоцільно, повідомляє "112 Україна".
"Як не сумно говорити про це у День соборності, але у нас є політичні сили, які ретельно у завуальованій формі пропонують нам відмовитися від Донбасу... Хочу адресувати цим політикам питання: панове, а ви збирали ці території, щоб ними розкидуватися?", - зазначив він.
Порошенко зазначив, що ці політсили закликають "вести себе з жителями окупованих районів, як ніби вони вже не наші українські громадяни".
"Така стратегія 100% до світу не призведе. Мета Росії - не Донецьк або Луганськ, мета Росії - вся Україна, а не тільки Крим або Севастополь", - сказав президент.
Нагадаємо, що Президент раніше розповів про те, що агресія Росії проти України забрала життя 10 тис. українців, військових і цивільних.
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