Мета Росії - не Донецьк або Луганськ, а вся Україна, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко розкритикував ідею деяких політиків, які підтримують ідею відмовитися від Донбасу.

Під час урочистостей з нагоди Дня соборності України глава держави заявив, що розкидуватися територіями недоцільно, повідомляє "112 Україна".

"Як не сумно говорити про це у День соборності, але у нас є політичні сили, які ретельно у завуальованій формі пропонують нам відмовитися від Донбасу... Хочу адресувати цим політикам питання: панове, а ви збирали ці території, щоб ними розкидуватися?", - зазначив він.

Порошенко зазначив, що ці політсили закликають "вести себе з жителями окупованих районів, як ніби вони вже не наші українські громадяни".

"Така стратегія 100% до світу не призведе. Мета Росії - не Донецьк або Луганськ, мета Росії - вся Україна, а не тільки Крим або Севастополь", - сказав президент.

Нагадаємо, що Президент раніше розповів про те, що агресія Росії проти України забрала життя 10 тис. українців, військових і цивільних.