"Метінвест" Ахметова наростив виручку на 44%
Про це свідчать дані звітності компанії.
Як наголошується, зростання головним чином обумовлено відновленням світових цін на металопродукцію, залізну руду і вугілля, після досягнення ними в 1 кварталі 2016 року багаторічного мінімуму.
"У 1 кварталі 2017 року виручка в Україні становила 462 млн доларів, збільшившись на 65% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в основному завдяки зростанню цін, а також збільшенню обсягів продажів готової металопродукції", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, частка України в консолідованому виторзі збільшилася на 3 процентних пункту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 25%.
Крім того, в 1 кварталі консолідований показник EBITDA виріс на 284 млн доларів у порівнянні з аналогічним показником минулого року - до 402 млн доларів - в основному на тлі збільшення частки, що генерується гірничодобувним сегментом, на 363 млн доларів.
До того ж, показник EBITDA Металургійного сегмента зріс на 31 млн доларів.
"Корпоративні накладні витрати і елімінації збільшилися на 110 млн доларів, головним чином, за рахунок більш високих елімінацій", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, чистий прибуток "Метінвесту" в 2016 році становив 118 млн доларів.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно керують компанією.
ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергохолдинг Ахметова поповнює запаси антрациту зі своїх шахт в Росії.
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