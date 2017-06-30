"Метінвест" Ахметова наростив виручку на 44%

Частка України в консолідованому виторзі збільшилася на 3 процентних пункти

У першому кварталі 2017 року консолідована виручка компанії "Метінвест" збільшилася на 44% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 1,853 млрд доларів.

Про це свідчать дані звітності компанії.

Як наголошується, зростання головним чином обумовлено відновленням світових цін на металопродукцію, залізну руду і вугілля, після досягнення ними в 1 кварталі 2016 року багаторічного мінімуму.

"У 1 кварталі 2017 року виручка в Україні становила 462 млн доларів, збільшившись на 65% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в основному завдяки зростанню цін, а також збільшенню обсягів продажів готової металопродукції", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, частка України в консолідованому виторзі збільшилася на 3 процентних пункту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 25%.

Крім того, в 1 кварталі консолідований показник EBITDA виріс на 284 млн доларів у порівнянні з аналогічним показником минулого року - до 402 млн доларів - в основному на тлі збільшення частки, що генерується гірничодобувним сегментом, на 363 млн доларів.

До того ж, показник EBITDA Металургійного сегмента зріс на 31 млн доларів.

"Корпоративні накладні витрати і елімінації збільшилися на 110 млн доларів, головним чином, за рахунок більш високих елімінацій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Метінвесту" в 2016 році становив 118 млн доларів.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергохолдинг Ахметова поповнює запаси антрациту зі своїх шахт в Росії.