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"Метінвест" Ахметова розірвав трудові зв'язки з "ДНР/ЛНР"

З 20 тисяч співробітників тільки близько 500 погодилися переїхати
Холдинг "Метінвест", що належить українському олігарху Ринату Ахметову, припинив трудові відносини з усіма працівниками підприємств, які залишилися на тимчасово неконтрольованої урядом України території самоназваних Донецької і Луганської областей.
"Метінвест" Ахметова розірвав трудові зв Фото: прес-служба Метінвест

Після так званої націоналізації підприємств бойовиками, керівництво підприємства запропонувало співробітникам переїхати працювати на контрольовану Україні територію. Про це Громадському розповіли в прес-службі холдингу.

З 20 тисяч співробітників тільки близько 500 погодилися переїхати, додали у прес-службі.  

Зазначимо, холдинг українського олігарха, власника компанії "Метінвест" Ріната Ахметова, може втратити до 30 млн доларів щомісяця через економічну блокаду Донбасу.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.

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07 04 2017 14:57
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