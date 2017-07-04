"Метінвест" Ахметова розірвав трудові зв'язки з "ДНР/ЛНР"

З 20 тисяч співробітників тільки близько 500 погодилися переїхати

Холдинг "Метінвест", що належить українському олігарху Ринату Ахметову, припинив трудові відносини з усіма працівниками підприємств, які залишилися на тимчасово неконтрольованої урядом України території самоназваних Донецької і Луганської областей.

Після так званої націоналізації підприємств бойовиками, керівництво підприємства запропонувало співробітникам переїхати працювати на контрольовану Україні територію. Про це Громадському розповіли в прес-службі холдингу.

З 20 тисяч співробітників тільки близько 500 погодилися переїхати, додали у прес-службі.

Зазначимо, холдинг українського олігарха, власника компанії "Метінвест" Ріната Ахметова, може втратити до 30 млн доларів щомісяця через економічну блокаду Донбасу.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

2 березня Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.