"Метінвест" Ахметова став співвласником найбільшої вугільної компанії
Згідно з даними, з другого кварталу 2017 року 57,29% акцій "Покровське" переведені з ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" на ТОВ "Індастріал коал холдинг" (ICH, Київ). При цьому 24,99% ICH на сьогодні належить Metinvest BV (Нідерланди), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Решта 75,01% акцій ICH розподілені між кіпріскімі Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) і віргінською Treimur Investments Limited (24,99%).
Altana, Мisandaiko і Мastinto також підконтрольний ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ, Дніпропетровська обл.).
"Метінвест" веде роботу з Антимонопольним комітетом України, щоб отримати статус офіційного бенефіціара "ДКХЗ". При цьому "Метінвест" вже отримав ряд дозволів антимонопольних органів інших країн на придбання даного підприємства.
Як повідомлялося, гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков в червні в інтерв'ю Bloomberg повідомив, що група зацікавлена в налагодженні партнерства з іншими компаніями або придбанні нових активів з метою заміщення своїх підприємств, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території, управління якими акціонери втратили з 15 березня 2017 року.
"Ми шукаємо якесь партнерство, СП або злиття і поглинання. Ми також шукаємо деякі вугільні активи, бажано на місцях в Україні", - сказав гендиректор.
Шахтоуправління "Покровське" (раніше - "Красноармійська-Західна №1") до останнього часу входило в промислово-фінансову групу "Донецьксталь", основним власником якої є Віктор Нусенкіс. "Покровське" - найбільший в Україні виробник вугілля, що використовується для виробництва коксу.
"Покровське" в 2017 році отримало чистий прибуток 2,16 млрд гривень проти 0,58 млрд гривень чистого збитку в 2016-му, видобуток рядового коксівного вугілля зріс на 1% - до 4,35 млн т.
"Покровське" в січні-червні 2018 року збільшило видобуток рядового вугілля на 10,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 2,157 млн т.
Нагадаємо, єдиним українцем у рейтингу мільярдерів Bloomberg став Ахметов. Статки бізнесмена Ріната Ахметова оцінюються в 5,71 мільярда доларів.
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