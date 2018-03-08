"Метінвест" Ахметова став співвласником найбільшої вугільної компанії

"Метінвест" - вертикально-інтегрована група з видобувних і металургійних підприємств, які розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами "Метінвесту" є "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новінського опосередковано увійшла до складу акціонерів ПАТ "Шахтоуправління "Покровське", яке є найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні.

Згідно з даними, з другого кварталу 2017 року 57,29% акцій "Покровське" переведені з ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" на ТОВ "Індастріал коал холдинг" (ICH, Київ). При цьому 24,99% ICH на сьогодні належить Metinvest BV (Нідерланди), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Решта 75,01% акцій ICH розподілені між кіпріскімі Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) і віргінською Treimur Investments Limited (24,99%).

Altana, Мisandaiko і Мastinto також підконтрольний ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ, Дніпропетровська обл.).

"Метінвест" веде роботу з Антимонопольним комітетом України, щоб отримати статус офіційного бенефіціара "ДКХЗ". При цьому "Метінвест" вже отримав ряд дозволів антимонопольних органів інших країн на придбання даного підприємства.

Як повідомлялося, гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков в червні в інтерв'ю Bloomberg повідомив, що група зацікавлена ​​в налагодженні партнерства з іншими компаніями або придбанні нових активів з метою заміщення своїх підприємств, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території, управління якими акціонери втратили з 15 березня 2017 року.

"Ми шукаємо якесь партнерство, СП або злиття і поглинання. Ми також шукаємо деякі вугільні активи, бажано на місцях в Україні", - сказав гендиректор.

Шахтоуправління "Покровське" (раніше - "Красноармійська-Західна №1") до останнього часу входило в промислово-фінансову групу "Донецьксталь", основним власником якої є Віктор Нусенкіс. "Покровське" - найбільший в Україні виробник вугілля, що використовується для виробництва коксу.

"Покровське" в 2017 році отримало чистий прибуток 2,16 млрд гривень проти 0,58 млрд гривень чистого збитку в 2016-му, видобуток рядового коксівного вугілля зріс на 1% - до 4,35 млн т.

"Покровське" в січні-червні 2018 року збільшило видобуток рядового вугілля на 10,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 2,157 млн ​​т.

Нагадаємо, єдиним українцем у рейтингу мільярдерів Bloomberg став Ахметов. Статки бізнесмена Ріната Ахметова оцінюються в 5,71 мільярда доларів.