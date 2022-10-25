"Метінвест" подав позови проти рф до Європейського суду з прав людини

Металурги вимагають справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією.

16 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти росії за шкоду, заподіяну рф майну і власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого.

Зокрема, позови щодо маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча.

"Поза тим, понад 10 підприємств Групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

Група Метінвест стверджує, що росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід.

Тому кожне підприємство Групи, яке зазнало збитків унаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну з лютого 2022 року, подає позов проти росії, щоб притягнути її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам Групи, і вимагає справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією", – йдеться у повідомленні.

23 червня аналогічний позов подав співвласник "Метінвесту" Рінат Ахметов.

"Група "Метінвест" підтримує його позов, розглядає заяви своїх підприємств як взаємодоповнювальні та діє у повній координації зі своїм акціонером під час розгляду справ", – йдеться у заяві.