Метою "Борисполя" було заблокувати вхід Ryanair в Україну, - Омелян

Міністр звинуватив гендиректора аеропорту в тому, що він прислухається Майберга та Коломойського

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що з першого дня процесу підписання угоди між аеропортом "Бориспіль" та ірландським лоукостером Ryanair було зрозуміло, що відбувається саботаж.

"Я щиро здивувався позиції пана Рябікіна, але він це зробив навмисно для того, щоб вкотре точно зірвати переговори. Бо всі речі, які він озвучував, правдиві вони чи хибні, - це конфіденційні речі. Вони не озвучуються публічно. Насправді аеропорт "Львів" - ми вже маємо приклади, є докази - підписав абсолютно вигідний для аеропорту договір, контракт з компанією Ryanair. Те саме пропонувалося "Борисполю". Але мета аеропорту "Бориспіль" була інша - заблокувати вхід компанії Ryanair в Україну, а не вести переговори. З першого дня було чітко зрозуміло, що йде повний зрив і саботаж угоди. Я сподівався, що пан Рябікін прислухається не тільки до пана Майберга чи Коломойського, а вирішить прислухатися до керівництва країни. Він вирішив грати по-своєму", - сказав міністр в ефірі каналу "112 Україна".

За його словами, підписання договору з Ryanair було б величезним кроком уперед для аеропорту "Бориспіль".

"Переговорна позиція щодо Ryanair тривала рік. Були обговорені всі моменти, була повна політична підтримка. Для аеропорту "Бориспіль" це, безумовно, був величезний позитивний крок уперед, тому що це дозволило б акумулювати кількість пасажирів і заробляти на неавіаційних послугах, як це практикується в усьому світі", - додав міністр.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.