Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Метро "Шулявська" закрита через повідомлення про мінування

На станцію для перевірки їдуть вибухотехніки і кінологи
Станція київського метрополітену "Шулявська" закрита через повідомлення про мінування. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Метро "Шулявська" закрита через повідомлення про мінування Фото: di. antaresss via flickr

"Увага! Станція "Шулявська" закрита для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в повідомленні.

 

Нагадаємо, глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що кіберполіція встановила походження червневих повідомлень про мінування бізнес-центрів в Україні.

Як відомо, з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2018 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.