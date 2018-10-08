Метро "Шулявська" закрита через повідомлення про мінування

Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими