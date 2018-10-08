CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтанція київського метрополітену "Шулявська" закрита через повідомлення про мінування. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Метро "Шулявська" закрита через повідомлення про мінування
На станцію для перевірки їдуть вибухотехніки і кінологи
Фото: di. antaresss via flickr
"Увага! Станція "Шулявська" закрита для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в повідомленні.
Увага!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 серпня 2018 р.
Станцію "Шулявська" зачинено для перевірки.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування.
Нагадаємо, глава Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що кіберполіція встановила походження червневих повідомлень про мінування бізнес-центрів в Україні.
Як відомо, з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.
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