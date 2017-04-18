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Метро у Дніпрі добудує турецька компанія за 4 млрд

Сума договору в 14 разів перевищує суму активів Київметробуду
Генеральний директор ПАТ Київметробуд (Київ) підписав договір субпідряду з турецькою компанією Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A. S. на завершення будівництва метрополітену у Дніпрі.
Метро у Дніпрі добудує турецька компанія за 4 млрд Фото: svit24.net

Сума договору склала 3 961 633,852 тис. гривень, що в 14 разів перевищує суму активів Київметробуду за даними останньої річної фінансової звітності (280 023 тис. гривень), повідомляють "Українські новини".

Відзначимо, що в держбюджеті 2017 року планується залучення 400 млн гривень від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у рамках проекту Завершення будівництва метрополітену у Дніпрі.

Будівництво метрополітену у Дніпрі почалося ще в 1982 році, а з 1995 року у дніпровскому метро працюють 6 станцій замість 9 запланованих.

Турецька компанія Limak 13 квітня 2016 року виграла тендер на продовження будівництва метрополітену.

Нагадаємо, що СБУ разом з поліцією викрили у Дніпрі схему розтрати понад 2 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю насосного обладнання для метрополітену.

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18 04 2017 15:20
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