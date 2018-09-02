Меттіс закликав Верховну Раду ухвалити закон про нацбезпеку
Про це повідомили у посольстві США в Україні за підсумками зустрічі Меттіса з очільником Міноборони України Степаном Полтораком.
"Міністр оборони США Меттіс закликає до швидкого прийняття законодавства, що забезпечить міцну правову основу для реформ у сфері оборони для підтримки безпечної і демократичної України", - йдеться в заяві дипломатичної місії.
У Раді національної безпеки і оборони України наприкінці 2017 року повідомили про завершення роботи над законопроектом про національну безпеку. Очікується, що Верховна Рада ухвалить базовий закон про національну безпеку у 2018 році.
Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 січня 2018 року "Про додаткові заходи з протидії інформаційній агресії Російської Федерації".
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