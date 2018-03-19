Мей знову звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля

"У Росії була можливість, і я вважаю, мотив і намір", - заявила Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей укотре заявила про те, що Росія винна в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

"У неї (Росії - ред.) була можливість зробити це. Ця речовина нервово-паралітичної дії належить до групи "Новачок", яку було розроблено радянськими (вченими - ред.). У Росії була можливість, і я вважаю, мотив і намір. Така модель поведінки Росії в Європі, яку ми спостерігаємо", - заявила Мей під час візиту до Бірмінгема, передає Sky news.

Вона також вказала на підтримку, яку отримала Британія від своїх міжнародних партнерів у зв'язку з цим інцидентом.

"Це трапилося у Великобританії, і могло статися в будь-якій країні, і наші міжнародні союзники виявили силу в своєї підтримці і визнанні того, що відповідальність вказує на російську державу", - додала Мей.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.