Мей: Брексіту може взагалі не бути

Вона заявила, що Велика Британія займе жорстку позицію в наступному раунді переговорів з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.

Про це Мей написала в газеті Mail on Sunday, повідомляє Reuters.

"Моє послання країні в цей уїк-енд просте: нам потрібно зосередитися на цілі. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо залишитись без Брексіту", - написала Мей.

Вона також заявила, що Велика Британія займе жорстку позицію в наступному раунді переговорів з ЄС.

"Деякі люди запитують, чи є наша угода про вихід з ЄС тільки відправною точкою, з якої ми почнемо регресувати. Дозвольте мені внести ясність. Наша угода про Брексіт - це не якийсь довгий список побажань, з якого учасники переговорів можуть вибирати. Це цілісний план з набором результатів, які не підлягають обговоренню", - написала Мей.

Нагадаємо, що міністр з питань Brexit і глава МЗС Британії пішли у відставку у понеділок, протестуючи проти плану Терези Мей залишити Британію економічно приєднаною до ЄС.

Як відомо, парламент Великобританії схвалив урядовий законопроект про Brexit 21 червня.