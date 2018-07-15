Мей: Брексіту може взагалі не бути
Про це Мей написала в газеті Mail on Sunday, повідомляє Reuters.
"Моє послання країні в цей уїк-енд просте: нам потрібно зосередитися на цілі. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо залишитись без Брексіту", - написала Мей.
Вона також заявила, що Велика Британія займе жорстку позицію в наступному раунді переговорів з ЄС.
"Деякі люди запитують, чи є наша угода про вихід з ЄС тільки відправною точкою, з якої ми почнемо регресувати. Дозвольте мені внести ясність. Наша угода про Брексіт - це не якийсь довгий список побажань, з якого учасники переговорів можуть вибирати. Це цілісний план з набором результатів, які не підлягають обговоренню", - написала Мей.
Нагадаємо, що міністр з питань Brexit і глава МЗС Британії пішли у відставку у понеділок, протестуючи проти плану Терези Мей залишити Британію економічно приєднаною до ЄС.
Як відомо, парламент Великобританії схвалив урядовий законопроект про Brexit 21 червня.
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