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Мей: Британія застосує інші заходи до Росії в разі чергової провокації

Вона запевнила, що у Британії є всі необхідні можливості для боротьби з потенційними загрозами
Уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.
Мей: Британія застосує інші заходи до Росії в разі чергової провокації Фото: Reuters

Про це заявила прем’єр-міністр Тереза Мей, виступаючи у парламенті, пише "Європейська правда".

"Є інші заходи, які Велика Британія готова застосувати в будь-який час, якщо вона зіткнеться з черговою російською провокацією", - сказала Мей.

Вона запевнила, що у Британії є всі необхідні можливості для боротьби з потенційними загрозами.

Мей також підкреслила, що небажання Росії надати роз’яснення щодо того як секретна хімічна речовина могла потрапити до Британії, продемонструвала "повну зневагу до цих подій".

"Вони не надали ніякого достовірного пояснення і цьому може бути тільки два пояснення: або це була пряма дія Росії протии нашої країни, або ж російський уряд втратив контроль над хімічною речовиною. Вони також не пояснили, чому Росія має неофіційну хімічну программу всупереч міжнародному законодавству", - сказала вона.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.

 

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14 03 2018 15:56
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