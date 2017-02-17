ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей сподівається отримати підтримку від французького прем'єра Бернара Казнєва в питанні тиску на Росію через ситуацію в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мей очікує, що Франція сприятиме тиску на Росію у питанні Донбасу
Британський прем'єр підкреслила, що Лондон продовжить співпрацю з Парижем ООН з врегулювання конфлікту в Сирії
Фото: ukrinform.com
Мей впевнена у досягненні єдиної з Францією думки в необхідності продовження політичного тиску на Росію за сформовану ситуацію на сході України. Британський прем'єр підкреслила, що Лондон продовжить співпрацю з Парижем ООН з врегулювання конфлікту в Сирії. При цьому Мей нагадала, що Франція і Великобританія готують проект резолюції Радбезу ООН щодо застосування хімічної зброї в Сирії, повідомляє Le Figaro.
Уточнюється, що Казнєв відвідає Лондон у п'ятницю, 17 лютого.
Раніше Тереза Мей порадила Трампу "співпрацювати" з Путіним, але "остерігатися" його.
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