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Мей очікує, що Франція сприятиме тиску на Росію у питанні Донбасу

Британський прем'єр підкреслила, що Лондон продовжить співпрацю з Парижем ООН з врегулювання конфлікту в Сирії
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей сподівається отримати підтримку від французького прем'єра Бернара Казнєва в питанні тиску на Росію через ситуацію в Україні.
Мей очікує, що Франція сприятиме тиску на Росію у питанні Донбасу Фото: ukrinform.com

Мей впевнена у досягненні єдиної з Францією думки в необхідності продовження політичного тиску на Росію за сформовану ситуацію на сході України. Британський прем'єр підкреслила, що Лондон продовжить співпрацю з Парижем ООН з врегулювання конфлікту в Сирії. При цьому Мей нагадала, що Франція і Великобританія готують проект резолюції Радбезу ООН щодо застосування хімічної зброї в Сирії, повідомляє Le Figaro.

Уточнюється, що Казнєв відвідає Лондон у п'ятницю, 17 лютого.

Раніше Тереза Мей порадила Трампу "співпрацювати" з Путіним, але "остерігатися" його.

 

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17 02 2017 08:58
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