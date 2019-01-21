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Мей оголосить "план Б" щодо Brexit

Мей запланувала зустрічі з рядом британських міністрів в заміській резиденції Чекерс
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей в понеділок представить парламенту оновлений план щодо Brexit.
Мей оголосить "план Б" щодо Brexit Фото: EPA/UPG

На Даунінг-стріт повідомили, що перед виступом в парламенті Мей запланувала зустрічі з рядом британських міністрів в заміській резиденції Чекерс. У той же час про плани її зустрічей з опозиційними членами парламенту не повідомлялося, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Деталі нового плану Мей щодо Brexit не розголошуються, проте ЗМІ очікують, що прем'єру доведеться досить істотно змінити свою позицію щодо угоди, щоб залучити на свою сторону лейбористів.

ЗМІ відзначають, що члени парламенту зможуть вносити поправки до пропозиції Мей. Це означає, що депутати зможуть висловити свої ідеї щодо Brexit, які вони зможуть представити на голосування.

Так, очікується, що своє бачення ситуації з Brexit представить глава опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін. Також пропозиції  можуть представити активні прихильники Brexit в Консервативній партії, які прагнуть виключити з угоди з ЄС положення про "страхувальний план" для Ірландії.

Крім того, члени парламенту можуть запропонувати поправку, що вимагає нового референдуму щодо Brexit.

Обговорення та голосування за пропозиціями заплановано в палаті громад на 29 січня, тобто рівно за два місяці до запланованої дати виходу Великобританії з ЄС.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

 

 

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21 01 2019 08:25
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