Мей особисто очолила переговори з Brexit

Прем'єр Британії буде особисто вести переговори з ЄС, а міністр у справах Brexit Домінік Рааб буде виступати в якості представника Мей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей візьме під особистий контроль переговори про вихід зі складу Євросоюзу.

"Я буду (особисто, - ред.) вести переговори з Європейським союзом, а міністр з питань Brexit (Домінік Рааб, – ред.) буде діяти від мого імені", - заявила Мей, повідомляє Reuters.

Заява прем'єра прозвучала на тлі посилення розбіжностей щодо умов виходу країни зі складу ЄС.

Як повідомлялося, 9 липня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку. Борис Джонсон став другим за день міністром, який подав у відставку.

Рішення Джонсона було оголошено за 30 хвилин до того, як Тереза Мей повинна була виступити перед парламентом щодо її нового плану Брексіту.

Нагадаємо, речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Додамо, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.