Мей пообіцяла, що Британія платитиме ЄС внески до 2020 року
Про це заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей під час виступу у Флоренції, в якому вона оголосила своє бачення стосунків з ЄС після Brexit, інформує "Європейська правда".
Мей зазначила, що вона не хоче, щоб країни ЄС втратили кошти через вихід протягом бюджетного періоду, який триває до 2020 року. Бюджет ЄС був затверджений ще у 2013 році і його в тому числі затвердив і британський парламент.
Вона також підтвердила, що Британія вийди з ЄС 29 березня 2019 року, а перехідний період має тривати не більше двох років.
Під час цього періоду, за словами прем’єра, Британія зберігати доступ до ринків ЄС. Вона також висловила сподівання, що питання перехідного періоду буде узгоджено якомога швидше.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.
Як повідомляв iPress.ua, 12 вересня палата громад схвалила законопроект, який передбачає в рамках Brexit перевагу британського права над європейським на території країни.
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