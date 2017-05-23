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Мей проведе засідання надзвичайного комітету через вибух в Манчестері

Правоохоронні органи працюють над відтворенням повної картини теракту
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей прокоментувала вибух, що пролунав на стадіоні Manchester Arena під час концерту американської поп-співачки Аріани Гранде.
Мей проведе засідання надзвичайного комітету через вибух в Манчестері Фото: Reuters

"Ми працюємо над відтворенням повної картини того, що трактується поліцією як жахливий теракт", - заявила Мей, інформує Reuters.

"Всі наші думки з жертвами і сім'ями тих, хто постраждав", - додала вона.

Сьогодні, 23 травня, Мей проведе засідання надзвичайного комітету у зв'язку з вибухом на стадіоні, повідомляє ВВС.

Як повідомлялося, вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.

Manchester Arena, найбільший критий стадіон в Європі, він вміщує 21 тисячу осіб.

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23 05 2017 08:20
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