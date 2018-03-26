Мей вітає рішення союзників про висилку російських дипломатів

Борис Джонсон заявив, що "Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно"

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вітає рішення низки країн вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння в Солсбері екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля

За словами представника Мей, прем'єр-міністр "підтримала дії наших союзників" і зазначила, що такі заходи показують, що "ми стоїмо пліч-о-пліч, надсилаючи дуже жорсткий сигнал Росії про те, що вона не може і надалі нехтувати нормами міжнародного закону", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на телеканал Sky News.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що скоординована висилка російських дипломатів із США, Канади та ряду європейських країн є "найбільшою колективною висилкою російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце".

"Сьогоднішня екстраординарна міжнародна реакція наших союзників постає в історії як найбільша колективна висилка російських шпигунів, яка коли-небудь мала місце, та допоможе захистити нашу спільну безпеку. Росія не може порушувати міжнародні правила безкарно", - написав Джонсон у своєму Twitter.

Нагадаємо, що декілька країн ЄС оголосили про висилку російських дипломатів у відповідь на ситуацію навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля.

Влада США вирішила вислати десятки "російських офіцерів розвідки" і закрити генконсульство Росії в Сіетлі. Україна ухвалила рішення видворити 13 російських дипломатів.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

У свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.