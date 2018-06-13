Мей виступила за посилення санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виступила за посилення санкцій Європейського Союзу проти Росії.

"Існує багато питань, які обговорюватимуть лідери ЄС на червневому саміті, у тому числі такі важливі теми, як санкції проти Росії. Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії, тому що Мінські угоди не виконуються", - сказала Мей під час виступу в парламенті, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона також зазначила, що є ще низка сфер, у яких необхідно посилити режим санкцій.

Нагадаємо, що в комюніке за підсумками саміту G7 у Канаді лідери країн "Великої сімки" заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Лідери країн G7 також висловили готовність у разі потреби "ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії".