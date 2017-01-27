Мей закликала Трампа діяти за прикладом Рейгана щодо Росії

"З президентом Путіним, моя порада, треба співпрацювати, але остерігатися"

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей порадила Трампу "співпрацювати" з Путіним, але "остерігатися" його.

Мей закликала США і Великобританію взаємодіяти з Кремлем "з позиції сили" і попередида про загрозу Заходу в разі їх невдачі.

Про це пише The Independent.

"Коли мова йде про Росію, часто має сенс звернутися до прикладу президента Рейгана, який в ході переговорів зі своїм колегою Михайлом Горбачовим дотримувався принципу з приказки "довіряй, але перевіряй", - сказала Мей в ході свого візиту в США на засіданні Республіканської партії в Філадельфії.

"З президентом Путіним, моя порада, треба співпрацювати, але остерігатися", - зазначила вона.

Як пише видання, в Кремлі вже звинуватили міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона в прагненні почати нову холодну війну і вбити клин між Москвою і Вашингтоном.

Мей заявила, що "немає невідворотного конфлікту між Росією і Заходом. І немає неминучого відкату до часів холодної війни. Але ми повинні взаємодіяти з Росією з позиції сили".

"Дні коли Британія і Америка втручалися в суверенні країни в спробі переробити світ за своєю подобою пройшли. Але ми не можемо дозволити собі стояти осторонь, коли загроза реальна, коли в наших інтересах втрутитися. Ми повинні бути сильними, розумними і тверезими. І ми повинні демонструвати рішучість стояти на захисті наших інтересів", - заявила Мей

Нагадаємо, Трамп похвалив Велику Британію за те, що країна вирішила відмовитися від Євросоюзу, який, на його думку, перебуває на межі розвалу, та пообіцяв нову торгову угоду якнайшвидше.