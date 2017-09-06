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Мей залишиться на своїй посаді, попри результати виборів в парламент, - ЗМІ

Мей збирається формувати уряд на основі своє партії
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.
Мей залишиться на своїй посаді, попри результати виборів в парламент, - ЗМІ Фото: Reuters

"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг, пише ВВС.

 

 

 

За її інформацією, Мей збирається формувати уряд на основі своє партії, яка залишається найбільшою у парламенті. Кунссберг також процитувала слова одного із високопосадовців в уряді, який сказав, що "Мей залишиться і вона не передумає".

Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.

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09 06 2017 12:45
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