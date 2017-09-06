ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не планує йти у відставку попри те, що її Консервативна партія втратила абсолютну більшість у парламенті за результатами дострокових виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мей залишиться на своїй посаді, попри результати виборів в парламент, - ЗМІ
Мей збирається формувати уряд на основі своє партії
Фото: Reuters
"Тереза Мей не має жодного наміру оголошувати про свою відставку сьогодні ввечері", - повідомила політичний редактор Лора Кунссберг, пише ВВС.
Break - PM has no intention of resigning - working to form a govt based on being largest party in seats and votes— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 9 червня 2017 р.
За її інформацією, Мей збирається формувати уряд на основі своє партії, яка залишається найбільшою у парламенті. Кунссберг також процитувала слова одного із високопосадовців в уряді, який сказав, що "Мей залишиться і вона не передумає".
Нагадаємо, консерватори не змогли отримати абсолютну більшість у парламенті в результаті позачергових виборів, Британію очікує так званий підвішений парламент.
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09 06 2017 12:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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