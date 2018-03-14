Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мей заявила, що Британія розраховує на альтернативу російському газу

Британія отримала в цьому році поставки зрідженого природного газу з Росії
Британія шукає інші країни для поставок газу в рамках заходів, запроваджених Лондоном щодо РФ після отруєння колишнього подвійного агента Росії на британській землі.
Мей заявила, що Британія розраховує на альтернативу російському газу Фото: ukrinform.com

Про це заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей, пише Reuters.

"Коли ми розраховуємо на наші поставки газу, то ми дійсно розраховуємо на інші країни", - сказала Мей.

Як відомо, Велика Британія отримала в цьому році поставки зрідженого природного газу з Росії, і в цілому, Європа отримує третину свого газу з Росії.

"Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським Союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але й більш широке питання енергетичної безпеки", - сказала Мей, відповідаючи на питання депутатів.

Нагадаємо, уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2018 18:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.