Мей заявила, що Британія розраховує на альтернативу російському газу
Про це заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей, пише Reuters.
"Коли ми розраховуємо на наші поставки газу, то ми дійсно розраховуємо на інші країни", - сказала Мей.
Як відомо, Велика Британія отримала в цьому році поставки зрідженого природного газу з Росії, і в цілому, Європа отримує третину свого газу з Росії.
"Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським Союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але й більш широке питання енергетичної безпеки", - сказала Мей, відповідаючи на питання депутатів.
Нагадаємо, уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.
Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.
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