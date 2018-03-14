Мей заявила, що Британія розраховує на альтернативу російському газу

Британія отримала в цьому році поставки зрідженого природного газу з Росії

Британія шукає інші країни для поставок газу в рамках заходів, запроваджених Лондоном щодо РФ після отруєння колишнього подвійного агента Росії на британській землі.

Про це заявила прем'єр-міністр країни Тереза Мей, пише Reuters.

"Коли ми розраховуємо на наші поставки газу, то ми дійсно розраховуємо на інші країни", - сказала Мей.

Як відомо, Велика Британія отримала в цьому році поставки зрідженого природного газу з Росії, і в цілому, Європа отримує третину свого газу з Росії.

"Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським Союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але й більш широке питання енергетичної безпеки", - сказала Мей, відповідаючи на питання депутатів.

Нагадаємо, уряд Великої Британії готовий застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Раніше Мей заявила, що Британія видворяє 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Також Британія заморожує російські активи, підвищує перевірку літаків з Російської Федерації.