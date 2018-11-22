MI5 визнала: теракт у Манчестері стався через помилку служби безпеки

Правоохоронці стверджують, що вже відкорегували свою систему роботи, аби краще виявляти потенційних екстремістів

Британська спецслужба MI5 визнала, що її "повільні дії" не дозволили попередити теракт у Манчестері на концерті співачки Аріани Ґранде 22 травня 2017 року, внаслідок чого загинули 22 людини.

Про це йдеться в доповіді комітету з розвідки та безпеки парламенту Великої Британії, пише "Громадське" з посиланням на BBC.

Спецслужба визнала, що недостатньо швидко перевіряла Салмана Абеді – смертника, який здійснив вибух, – коли той повернувся з Лівії. Правоохоронці планували переглянути ризики, пов'язані з Абеді, однак не встигли цього зробити.

Також у документі зазначається, що Абеді відвідував у в'язниці засудженого за екстремізм, але спецслужби не звернули на це увагу.

"На нашу думку, засуджені за екстремізм не повинні мати можливості підтримувати зв'язок з особами, вразливими до екстремізму", – наголосили депутати.

Як йдеться в доповіді, з того часу правоохоронці вже змінили систему своєї роботи, аби краще виявляти потенційних екстремістів.

Водночас деякі родичі загиблих заявили, що влада повинна "винести урок" з цього випадку, інші ж – роздумують над подачею позову до MI5.

Нагадаємо, 22 людини загинули і 59 отримали поранення внаслідок вибуху на Manchester Arena наприкінці концерту американської співачки Аріани Ґранде.

Відповідальність взяла терористична організація "Ісламська держава".

Вибух здійснив смертник Салман Абеді. Британську службу безпеки MI5 щонайменше тричі попереджали про загрозу з його боку до того, як він підірвав бомбу в Манчестері.