Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А

Раніше такі дані в компанії вважали непрямими

Microsoft повідомив про масовану хакерську атаку, яка розпочалася з України, а потім інформація про зараження надійшла ще з 64 інших країнах.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на блог компанії.

У Microsoft підкреслили, що в Україні було інфіковано 12,5 тис. комп'ютерів. За словами фахівців компанії, хакерську атаку було здійснено за допомогою віруса-здирника, що є новим варіантом Ransom:Win32/Petya, однак у той же час витонченішим за свого попередника.

Крім того, у Microsoft підтвердили провину софту M.E.Doc, який використовують у бухгалтерії та який створила українська компанія. Спочатку такі дані в компанії вважали виключно непрямими, але більш детальне дослідження підтвердило раніше подану заяву української кіберполіції – винен M.E.Doc, зазначає "Укрінформ".

Весь процес було запущено о 10:30 27 червня і до обіду загроза поширилася на компанії по всій Україні. А сталося все після легального оновлення програми.

Загалом вірус виявився не таким "злим", як WCry: тоді постраждало до 300 тис. комп'ютерів у 150 країнах, зловмисники отримали понад 100 тис. доларів, щоправда в межах України ця хакерська атака була найбільшою в історії.

Нагадаємо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.