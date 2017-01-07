Microsoft планує масштабну реорганізацію бізнесу

Найбільший світовий виробник програмного забезпечення Microsoft Corp. планує оголосити про масштабну реорганізацію бізнесу 5 липня.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американське видання Puget Sound Business Journal.

Джерела видання відзначають, що реорганізація покликана значно переорієнтувати бізнес Microsoft на сферу хмарних технологій.

Microsoft сфокусована на розвитку хмарного сервісу Azure, який конкурує з підрозділом Amazon.com – Amazon Web Services, найбільшим світовим провайдером хмарних послуг, пише MarketWatch.

Виручка підрозділу Intelligent Cloud ("розумне хмара"), до якого входить хмарний сервіс Azure і бізнес з випуску програмного забезпечення для серверів, в третьому фінансовому кварталі (січень-березень 2017 року) зросла на 11% – до 6,76 млрд доларів. Продажі сервісу Azure зросли на 93%.

Акції Microsoft під час торгів в п'ятницю подорожчали на 0,5%.

Нагадаємо, Microsoft купила соціальну мережу LinkedIn, орієнтовану насамперед на професійне співтовариство та обмін діловою інформацією.