Microsoft припинить підтримку Windows 7
"Не дивно, що користувачі ПК використовують стару версію Windows. Незалежно від того, відмовляються вони перейти на Windows 10 або їх ІТ-відділ ледачий, усе ще доволі часто можна побачити ПК під управлінням Windows 7. Можливо, зараз саме час рухатися далі", - повідомляє прес-служба компанії.
Підтримку ОС припинять 14 січня 2020 року.
За даними аналітичної служби Net Applications, зараз Windows 7 усе ще встановлена на 42,8% комп'ютерів з Windows. Операційка виявилася однією з найуспішніших в історії компанії: наступна за Win7 "вісімка" провалилася, а остання версія Windows 10, хоч і стала серйозним поліпшенням, однак дратує багатьох користувачів вбудованою рекламою і непрозорими налаштуваннями конфіденційності.
Нагадаємо, що корпорація Microsoft закрила можливість оплати біткоінами.
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