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Microsoft припинить підтримку Windows 7

Підтримку ОС припинять 14 січня 2020 року
Наступного року Microsoft Corporation перестане надавати оновлення безпеки або безкоштовну підтримку для операційної системи Windows 7.
Microsoft припинить підтримку Windows 7 Фото: logodesignlove.com

"Не дивно, що користувачі ПК використовують стару версію Windows. Незалежно від того, відмовляються вони перейти на Windows 10 або їх ІТ-відділ ледачий, усе ще доволі часто можна побачити ПК під управлінням Windows 7. Можливо, зараз саме час рухатися далі", - повідомляє прес-служба компанії.

Підтримку ОС припинять 14 січня 2020 року.

За даними аналітичної служби Net Applications, зараз Windows 7 усе ще встановлена на 42,8% комп'ютерів з Windows. Операційка виявилася однією з найуспішніших в історії компанії: наступна за Win7 "вісімка" провалилася, а остання версія Windows 10, хоч і стала серйозним поліпшенням, однак дратує багатьох користувачів вбудованою рекламою і непрозорими налаштуваннями конфіденційності.

Нагадаємо, що корпорація Microsoft закрила можливість оплати біткоінами.

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15 01 2019 10:14
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