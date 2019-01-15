Microsoft припинить підтримку Windows 7

Наступного року Microsoft Corporation перестане надавати оновлення безпеки або безкоштовну підтримку для операційної системи Windows 7.

"Не дивно, що користувачі ПК використовують стару версію Windows. Незалежно від того, відмовляються вони перейти на Windows 10 або їх ІТ-відділ ледачий, усе ще доволі часто можна побачити ПК під управлінням Windows 7. Можливо, зараз саме час рухатися далі", - повідомляє прес-служба компанії.

Підтримку ОС припинять 14 січня 2020 року.

За даними аналітичної служби Net Applications, зараз Windows 7 усе ще встановлена на 42,8% комп'ютерів з Windows. Операційка виявилася однією з найуспішніших в історії компанії: наступна за Win7 "вісімка" провалилася, а остання версія Windows 10, хоч і стала серйозним поліпшенням, однак дратує багатьох користувачів вбудованою рекламою і непрозорими налаштуваннями конфіденційності.

Нагадаємо, що корпорація Microsoft закрила можливість оплати біткоінами.