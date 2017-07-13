Microsoft створила додаток, який розказує незрячим людям, що відбувається навколо
Безкоштовний додаток Seeing AI поки є тільки на iOS і тільки в американському App Store. Коли він з'явиться на Android і в інших країнах, в Microsoft не уточнюють.
Користувачеві спочатку потрібно вказати додатку, що йому потрібно розпізнати: людину, короткий напис, текст, купюру, продукт в магазині або взагалі все, що додаток побачить. Про це повідомили в прес-службі компанії.
Якщо навести камеру на людину, додаток назве його приблизний вік і риси зовнішності (наприклад, чи носить вона окуляри), а також опише вираз її обличчя. Користувач може сфотографувати свого друга, тоді його зображення збережеться в базі даних, і наступного разу Seeing AI просто назве його по імені.
Microsoft вбудувала в додаток розпізнавання штрих-кодів. Завдяки цьому можна дізнатися назву продукту в магазині і отримати його короткий опис. The Verge відзначає, що розпізнавання купюр особливо актуально в США, де всі долари одного розміру і кольору незалежно від номіналу.
Seeing AI підказує користувачеві, куди рухати камеру, щоб потрібний об'єкт або напис цілком потрапили в кадр. Описуючи людину, додаток вказує, як далеко вона стоїть і в якому кутку кадра її обличчя.
Більшість стандартних функцій в Seeing AI використовують нейромережі, що працюють на самому телефоні. Завдяки цьому розпізнавання об'єктів буде спрацьовувати і без зв'язку. Інтернет потрібен для експериментальних функцій - таких, як опис сцени в цілому і розпізнавання рукописного тексту.
Нарешті, Seeing AI навчили розпізнавати зображення, з якими користувач стикається в інших додатках. Щоб воно описало, що відбувається на картинці, достатньо імпортувати картинку в нього.
Нагадаємо, у лютому в Гарварді розробили чіп, який, стимулюючи зорову зону кори головного мозку, створює імітацію зору без допомоги очей. Тести на приматах обіцяли розпочити у березні 2017 року.
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