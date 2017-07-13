Microsoft створила додаток, який розказує незрячим людям, що відбувається навколо

Користувач може сфотографувати свого друга, тоді його зображення збережеться в базі даних, і наступного разу Seeing AI просто назве його по імені

Корпорація Microsoft випустила мобільний додаток Seeing AI, призначений для людей з вадами зору та сліпих людей. Додаток працює на базі нейромереж: коли користувач наводить камеру телефону на об'єкт, додаток розпізнає його і розповідає, що відбувається навколо.

Безкоштовний додаток Seeing AI поки є тільки на iOS і тільки в американському App Store. Коли він з'явиться на Android і в інших країнах, в Microsoft не уточнюють.

Користувачеві спочатку потрібно вказати додатку, що йому потрібно розпізнати: людину, короткий напис, текст, купюру, продукт в магазині або взагалі все, що додаток побачить. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Якщо навести камеру на людину, додаток назве його приблизний вік і риси зовнішності (наприклад, чи носить вона окуляри), а також опише вираз її обличчя. Користувач може сфотографувати свого друга, тоді його зображення збережеться в базі даних, і наступного разу Seeing AI просто назве його по імені.

Microsoft вбудувала в додаток розпізнавання штрих-кодів. Завдяки цьому можна дізнатися назву продукту в магазині і отримати його короткий опис. The Verge відзначає, що розпізнавання купюр особливо актуально в США, де всі долари одного розміру і кольору незалежно від номіналу.

Seeing AI підказує користувачеві, куди рухати камеру, щоб потрібний об'єкт або напис цілком потрапили в кадр. Описуючи людину, додаток вказує, як далеко вона стоїть і в якому кутку кадра її обличчя.