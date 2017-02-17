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Microsoft створила робота для відлову комарів, що розносять віруси

Ноу-хау допоможе вченим виявляти присутність у комах небезпечних вірусів і бактерій
Компанія Microsoft розробила робота, здатного вибірково ловити комарів
Microsoft створила робота для відлову комарів, що розносять віруси Фото: ru.tsn.ua

Результати перших дослідів було оприлюднено під час наукової конференції в Бостоні. Робот під назвою Project Premonition може розпізнавати поведінку різних особин і вибірково відловлювати певних комах.

Про це повідомляє ВВС.

Передбачається, що ноу-хау допоможе вченим виявляти присутність у комах небезпечних вірусів і бактерій. Вченим важливо, зокрема, заздалегідь розпізнавати вірус Зика або лихоманку Західного Нілу, щоб заздалегідь попереджати медпрацівників і населення про можливу епідемію.

Microsoft сподівається, що незабаром безпілотні літальні апарати, оснащені цією новою робототехнікою, літатимуть над містами і моніторитимуть стан навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше Google, Facebook, Microsoft, IBM об'єдналися для розвитку штучного інтелекту.

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17 02 2017 23:33
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