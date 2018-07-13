Microsoft вперше за багато років оновить "Блокнот"

Microsoft оновить додаток Notepad ("Блокнот") для Windows.

Як повідомляє The Verge, оновлений додаток дозволить, зокрема, масштабувати текст (за допомогою комбінації клавіші "ctrl" і обертів колеса миші).

Окрім того, розробники додадуть підтримку розриву рядка Unix / Linux (LF) і Macintosh (CR).

Рядок стану тепер буде увімкнений за замовчуванням. При ввімкненому перенесенні слів він показуватиме номери рядків і стовпців.

Microsoft додасть у "Блокнот" підтримку поєднання клавіш "ctrl" + "backspace" для видалення попереднього слова.

Ці нововведення будуть доступними користувачам разом з наступним великим оновленням Windows – "Redstone 5", поява якого очікується наприкінці 2018 року.

Нагадаємо, у січні 2018 року Microsoft Corp перетнула позначку капіталізації у $700 млрд. Вона стала третьою компанією у США, якій вдалося подолати цей поріг.