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Microsoft вперше за багато років оновить "Блокнот"

Розробники наділять додаток новими функціями
Microsoft оновить додаток Notepad ("Блокнот") для Windows.
Microsoft вперше за багато років оновить "Блокнот" Фото: theverge.com

Як повідомляє The Verge, оновлений додаток дозволить, зокрема, масштабувати текст (за допомогою комбінації клавіші "ctrl" і обертів колеса миші).

Окрім того, розробники додадуть підтримку розриву рядка Unix / Linux (LF) і Macintosh (CR).

Рядок стану тепер буде увімкнений за замовчуванням. При ввімкненому перенесенні слів він показуватиме номери рядків і стовпців.

Microsoft додасть у "Блокнот" підтримку поєднання клавіш "ctrl" + "backspace" для видалення попереднього слова.

Ці нововведення будуть доступними користувачам разом з наступним великим оновленням Windows – "Redstone 5", поява якого очікується наприкінці 2018 року.

Нагадаємо, у січні 2018 року Microsoft Corp перетнула позначку капіталізації у $700 млрд. Вона стала третьою компанією у США, якій вдалося подолати цей поріг.

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13 07 2018 22:27
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