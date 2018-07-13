Microsoft вперше за багато років оновить "Блокнот"
Як повідомляє The Verge, оновлений додаток дозволить, зокрема, масштабувати текст (за допомогою комбінації клавіші "ctrl" і обертів колеса миші).
Окрім того, розробники додадуть підтримку розриву рядка Unix / Linux (LF) і Macintosh (CR).
Рядок стану тепер буде увімкнений за замовчуванням. При ввімкненому перенесенні слів він показуватиме номери рядків і стовпців.
Microsoft додасть у "Блокнот" підтримку поєднання клавіш "ctrl" + "backspace" для видалення попереднього слова.
Ці нововведення будуть доступними користувачам разом з наступним великим оновленням Windows – "Redstone 5", поява якого очікується наприкінці 2018 року.
Нагадаємо, у січні 2018 року Microsoft Corp перетнула позначку капіталізації у $700 млрд. Вона стала третьою компанією у США, якій вдалося подолати цей поріг.
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